Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Lazio, partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 e i quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 2 marzo 2025, hanno dedicato ampio spazio all'evento. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di una gara molto importante per le zone alte della classifica del campionato e, con tutta probabilità, anche decisiva per il futuro. Tanto del Milan quanto del suo allenatore. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA