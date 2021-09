Milan-Lazio, c’è attesa per capire le condizioni di Giroud

Olivier Giroud molto probabilmente non sarà in campo in occasione di Milan-Lazio di domenica pomeriggio. Il francese è alle prese con il CoVid

Olivier Giroud, quasi certamente, non sarà presente domenica pomeriggio a 'San Siro' in occasione di Milan-Lazio. L'attaccante francese, classe 1986, come noto ha contratto il CoVid e da qualche giorno si trova in isolamento domiciliare. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, ad ogni modo, si è interrogato sulle condizioni di salute dell'ex Chelsea, il quale, qualora smaltisse l'infezione in tempi piuttosto rapidi, potrebbe essere disponibile per la trasferta di Liverpool in Champions League di mercoledì prossimo.