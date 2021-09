Milan-Lazio, Bakayoko verso la prima convocazione della stagione

Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese, dovrebbe esserci per Milan-Lazio di domenica pomeriggio a 'San Siro'. Partirà dalla panchina

Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese, dovrebbe essere convocato per Milan-Lazio di domenica pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'. Il giocatore, classe 1994, tornato al Milan in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto dal Chelsea, partirà dalla panchina in occasione della 3^ giornata di Serie A. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.