Milan-Lazio, anche Pellegri vuole esserci nella partita di ‘San Siro’

Pietro Pellegri si sta allenando bene per essere disponibile per Milan-Lazio di domenica pomeriggio a 'San Siro'. Sarebbe la prima chiamata

Daniele Triolo

Pietro Pellegri vuole essere a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Lazio di domenica pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'. L'attaccante, classe 2001, si sta allenando bene a Milanello per recuperare la migliore condizione atletica e per convincere il tecnico ad inserirlo nell'elenco dei convocati per il match contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, Pellegri non è stato incluso nella lista del Milan per la Champions League. Ma l'ex Genoa, preso in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, cercherà di ritagliarsi uno spazio importante in campo in occasione delle gare di Serie A e Coppa Italia.

Pellegri ha grande voglia di mettersi in mostra e di convincere il Diavolo a puntare su di lui per il presente e per il futuro.