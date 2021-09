Milan-Lazio, ci saranno quasi 37mila spettatori a San Siro

Milan-Lazio, oggi pomeriggio alle ore 18:00, si giocherà a 'San Siro' con una grande cornice di pubblico. Venduti quasi tutti i biglietti

Milan-Lazio, partita della 3^ giornata della Serie A 2021-2022, si disputerà in un 'San Siro' praticamente tutto esaurito. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Al netto, infatti, di pochi biglietti in alcuni settori alquanto costosi, il club rossonero ha venduto praticamente tutti gli altri.