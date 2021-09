Milan-Lazio 2-0, rossoneri scatenati ed in forma per la Champions

Ieri sera a 'San Siro' il Milan ha sconfitto per 2-0 la Lazio. Rossoneri in gol con Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Partita di alto livello

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la prestazione del Milan, che ieri a San Siro ha battuto la Lazio per 2-0. I rossoneri, secondo la 'rosea', hanno offerto una prestazione "potente, assoluta, ruggente". Per di più contro un avversario di grande spessore come i biancocelesti di Maurizio Sarri.

Il Milan di Stefano Pioli ha, di fatto, annichilito la Lazio di Sarri, "soffocandola in culla", fustigandone qualsiasi ambizione di gioco. Zero tracce del 'sarrismo' a San Siro, ma soltanto grandi lampi di 'piolismo'. "Un 2-0 così chiaro - ha commentato il principale quotidiano sportivo nazionale - assume i contorni di una candidatura allo Scudetto".

Il Diavolo, per ora, guida la classifica di Serie A con 9 punti in 3 partite, al pari di Napoli e Roma, a +2 sull'Inter, fermata a 'Marassi' sul pareggio dalla Sampdoria e, addirittura, a +8 sulla Juventus, partita in maniera disastrosa in questa stagione. Il campionato è appena iniziato, certo, ma i rossoneri fanno già vedere ottime cose in campo.

In Milan-Lazio di ieri, ha scritto 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri hanno dominato a sinistra, dove Theo Hernández ed Ante Rebic hanno fatto capire poco o nulla ad Adam Marusic ed a Pedro. Ma hanno anche giganteggiato a metà campo, dove Sandro Tonali e Franck Kessié hanno vinto, nettamente, il duello con Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, cancellati dal terreno di gioco.

Ottimo Rafael Leao, che ha sbloccato il risultato nel finale del primo tempo, avviando un'azione di contropiede, finalizzata, poi, dopo l'assist di Rebic. Il Milan avrebbe potuto raddoppiare subito dopo, ma Kessié ha sprecato un calcio di rigore, colpendo la traversa. Il Diavolo avrebbe potuto accusare il colpo, ma così non è stato. La 'rosea' ha evidenziato come, nella ripresa, la squadra di Pioli abbia gestito bene ed accelerato al momento giusto.

Zlatan Ibrahimovic, in campo al 60', ha trovato dopo soli cinque minuti il gol, facile facile, sul secondo assist di giornata di Rebic e, dunque, chiuso il match con largo anticipo. La girandola di cambi effettuata da Sarri non ha portato alcun beneficio alla Lazio. Nel Milan, invece, il neo-entrato Tiémoué Bakayoko ha prima rischiato il cartellino rosso per una brutta entrata su Francesco Acerbi, poi si è infortunato.

Ad ogni modo, a pochissimi giorni dal debutto in Champions League, ad 'Anfield' contro il Liverpool, il Milan ha fatto vedere di essere già pronto e carico per stupire ancora. Milan, ha parlato Shevchenko: tutte le dichiarazioni dell'ex rossonero >>>