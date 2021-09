Milan-Lazio 2-0, si è sentito qualche timido fischio per Kessié

Franck Kessié ha rimediato qualche fischio durante Milan-Lazio. Nulla di preoccupante, anche qualche applauso nel momento del cambio

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista rossonero, ha trascorso un pomeriggio in chiaroscuro ieri per Milan-Lazio a 'San Siro'. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il numero 79, alla prima partita in stagione dopo l'infortunio al flessore della coscia sinistra, è stato accolto in materia interlocutoria dallo stadio secondo il quotidiano piemontese.

Alla lettura delle formazioni il suo cognome non è stato urlato dall'intero stadio, come consuetudine. Piuttosto si sono uditi alcuni fischi, comunque attenuati da applausi e musica. Qualche fischio in più si è sentito al primo pallone toccato da Kessié, ma poi il pubblico ha di fatto smesso.

Il Milan-Lazio di Kessié non è poi proseguito al meglio, nonostante una prestazione discreta in alcuni tratti del gioco. Pesa sul giudizio, ovviamente, il rigore calciato sulla traversa al 6' di recupero del primo tempo. L'ivoriano ha poi lasciato il campo per Tiémoué Bakayoko al 16' della ripresa, per lui ancora dei fischi, comunque inferiori agli applausi ricevuti.

I tifosi del Milan vogliono capire se Kessié, come promesso a fine luglio durante le Olimpiadi di Tokyo, siglerà il rinnovo di contratto con il Diavolo. Oppure se, come sembrerebbe al momento, è intenzionato ad andare via a parametro zero, magari per vestire la maglia di quel PSG che ha già preso Gianluigi Donnarumma ai rossoneri con la stessa modalità. Milan, ha parlato Shevchenko: tutte le dichiarazioni dell'ex rossonero >>>