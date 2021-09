Milan-Lazio 2-0, la moviola: “Giusto rigore. Bakayoko da giallo”

La moviola di Milan-Lazio 2-0 secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Rigore per il Diavolo netto, giusta decisione su Tiémoué Bakayoko

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Lazio, partita valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022 e terminata 2-0 per il Diavolo. Voto 6 in pagella, per la 'rosea', all'arbitro Daniele Chiffi di Padova che, tutto sommato, ha visto bene nelle circostanze chiave dello scontro al vertice del campionato. Vediamoli tutti.

Al 24' protesta del Milan per un presunto fallo in area di rigore biancoceleste di Lucas Leiva su Brahim Díaz. In realtà, il brasiliano toglie il pallone in modo regolare allo spagnolo. Fa bene, dunque, Chiffi a non intervenire. C'è, invece, il calcio di rigore per il Milan al 41', quando Ciro Immobile si fa anticipare in area piccola da Franck Kessié e calcia la gamba dell'ivoriano.

L'arbitro Chiffi non fischia ma, al V.A.R., l'esperto Paolo Silvio Mazzoleni lo richiama, consigliando la review al monitor. Chiffi visualizza l'episodio e, giustamente, si corregge assegnando il penalty ai rossoneri. La moviola di Milan-Lazio, poi, si 'impreziosisce', a fine partita, con l'espulsione del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri. Il quale, dopo il triplice fischio di Chiffi, va a cercare il milanista Alexis Saelemaekers rifilandogli uno spintone.

Si accende un parapiglia, sedato in parte anche da Zlatan Ibrahimovic, al termine del quale Chiffi non può fare altro che espellere Sarri. Corrette, infine, le ammonizioni dell'arbitro di Padova. Rischia, forse, un po' di più nella ripresa Tiémoué Bakayoko (Milan): al 63' interviene in ritardo su Francesco Acerbi (Lazio) e prende 'solo' un cartellino giallo. Provvedimento che si spiega per via del piede basso, del ginocchio piegato e del pallone spostato all'ultimo momento. Milan, ha parlato Shevchenko: tutte le dichiarazioni dell'ex rossonero >>>