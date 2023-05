Milan, Leao si ferma: è l’incognita più grande sul derby di Champions

Rafael Leao si è infortunato dopo pochi minuti di Milan-Lazio ieri a 'San Siro'. Esami tra oggi e domani. Derby di mercoledì a rischio per lui

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Rafael Leao, attaccante del Milan, uscito all'11' della sfida contro la Lazio di ieri pomeriggio a 'San Siro' per un infortunio muscolare. Uscendo dallo stadio, al termine della partita, rispondendo alla domanda 'come stai?', Leao ha risposto 'bene, bene'. Aggiungendo, poi, in portoghese, 'nada de grave'.

Milan, Leao k.o. contro la Lazio: esami nelle prossime ore — Nel post-partita di Milan-Lazio a 'San Siro' anche il tecnico rossonero, Stefano Pioli, si è mostrato moderatamente ottimista sulle condizioni del suo top player, sostituito per un problema all'adduttore della coscia destra. «Si è fermato in tempo, poi vedremo domani (oggi, n.d.r.). A fine partita era sereno, si sentiva bene, non credo sia una cosa particolarmente grave».

Leao - la cui smorfia nel momento della sostituzione ha raggelato i tifosi del Milan - ce la farà a recuperare per il derby contro l'Inter di mercoledì 10 maggio, ore 21:00, andata delle semifinali di Champions League? I controlli di questa mattina (o, al massimo, ha evidenziato il 'CorSera', di domani) saranno decisivi.

Il Diavolo conta di averlo nel derby: non dovrebbe esserci lesione — Dalle primissime indicazioni, però, sembra davvero che non si tratti di una lesione. Il dolore non è forte e ieri sera filtrava un cauto ottimismo. Junior Messias, al termine della partita, ha detto: «Rafael mi ha detto che sta bene e che non c’è niente di serio». Vedremo oggi cosa accadrà.

Una cosa, però, è sicura: per Milan-Inter di Champions la presenza in campo di Leao è fondamentale. Vero, il Milan ha vinto anche senza di lui. Ma c'è un Diavolo con Leao ed uno senza. E per staccare un biglietto per la finale del torneo a Istanbul i rossoneri hanno bisogno del loro fuoriclasse.