Milan-Lazio 2-0, Pioli: “Con il pubblico è come giocare in dodici”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato il 2-0 di Milan-Lazio al termine della partita di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Lazio 2-0 con enorme soddisfazione. Le dichiarazioni post-partita dell'allenatore del Milan sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'. «Il pubblico fa la differenza. Così è come giocare in dodici. Sentiamo la spinta dei tifosi. E’ vero che ci mette anche pressione, ma questo a noi deve far piacere perché siamo il Milan e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, prepararci bene e mettere in campo le qualità che abbiamo».

Milan-Lazio è stata una partita davvero ben giocata dal suo gruppo. Così Pioli: «Volevamo dimostrare di saper giocare bene. Abbiamo messo in campo più qualità e abbiamo vinto meritatamente. Quando ti accorgi che quello che hai preparato ti sta dando dei vantaggi non devi assolutamente mollare. Sarà fondamentale mantenere sempre questa concentrazione, perché ci troveremo di fronte avversari forti».

Pioli ha proseguito così nella sua disamina di Milan-Lazio: «La partita ci ha dato questo tipo di lezione. A mio avviso, siamo stati bravi in particolare con i due elementi più offensivi, ovvero Ante Rebic, e Brahim Díaz che hanno lavorato bene in maniera difensiva. Sono stati sempre molto aggressivi, dando una mano alla squadra, che ha mostrato compattezza e spirito. Magari dovevamo segnare di più, ma è importante continuare ad essere pericolosi. Abbiamo lasciato pochissimo ad un attacco che in due gare aveva segnato 9 gol».

I sogni del Milan, insomma, come detto da Pioli «restano grandissimi, ma dobbiamo sognare di notte e lavorare di giorno per poterli realizzare». Zlatan Ibrahimovic è tornato in Milan-Lazio e, dopo 5', ha segnato subito. Il commento di Pioli: «Era contentissimo di entrare e ha avuto un minutaggio che lo farà stare meglio nelle prossime gare. Lui non invecchia mai: ha una grande passione, è il fuoco che ha dentro. Compete per vincere, si allena sempre al massimo e lo fa con piacere. Quando sei così non senti gli anni che passano».

Mercoledì, intanto, il Diavolo sarà di scena a Liverpool per il debutto in Champions League. «La Champions? Ci abbiamo messo un anno e mezzo per arrivarci e ora vogliamo dimostrare di essere a quel livello», ha concluso Pioli.