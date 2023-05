Milan-Lazio 2-0: “Gioia Diavolo. Ma che ansia per Leao” | Serie A News

Il Milan ha battuto 2-0 la Lazio a 'San Siro' restando in corsa per un posto in Champions League. K.O. Rafael Leao, a rischio per il derby

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro' e finita 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli. Le due facce della medaglia del pomeriggio milanista: da un lato, il Milan che ha dominato la Lazio, rimanendo in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dall'altro, però, l'infortunio di Rafael Leao, sostituito all'11' da Alexis Saelemaekers, che potrebbe privare i rossoneri del loro top player per il derby contro l'Inter di mercoledì 10 maggio in Champions League.

Milan ok contro la Lazio, ma Leao ko — Anziché afflosciare il Milan contro la Lazio, l'infortunio di Leao è diventato la benzina per assaltare la partita. In campo, ha commentato il 'CorSera', non c'è stata storia. La squadra di Pioli, con i titolari, ha ritrovato energia, misura e qualità, ricominciando a correre dopo troppi pareggi. Il Milan, al momento, è ancora quinto in classifica in Serie A. Per rientrare tra le prime quattro posizioni, e quindi in Champions, servono altre partite così. Tra campionato e semifinali di Champions, il Diavolo non può più permettersi di sbagliare un colpo.

La Lazio di Maurizio Sarri, secondo il quotidiano generalista, è stata inguardabile. Non ha corso, non ha lottato, ha perso tutti i contrasti e concluso il suo sabato meneghino senza neanche un tiro in porta. Non le accadeva, in Serie A, dall'ottobre 2020. Il Milan ha segnato due volte nel primo tempo. Al 17' con Ismaël Bennacer, abile a rubare palla a Marcos Antônio ed a chiudere in rete il triangolo con Olivier Giroud. Al 29', poi, con Theo Hernández, artefice di una cavalcata di 84,65 metri da un'area all'altra prima di battere il portiere dei capitolini, Ivan Provedel, con un sinistro all'incrocio dei pali.

Risposta incoraggiante dei rossoneri di Pioli — Nella squadra di Sarri non ha funzionato nulla. Difesa molle e distratta, centrocampo supponente, esterni fuori partita e il povero Ciro Immobile abbandonato al proprio destino. Sergej Milinković-Savić è stato il simbolo della disfatta: nell'azione del raddoppio ha prova a inseguire Theo, ma dopo una decina di metri lo ha lasciato andare. Svogliato come tutta la sua squadra. Incoraggiante, invece, la risposta del Diavolo di Pioli a pochi giorni dall'EuroDerby, con Pioli che ha indovinato tutte le mosse. Bennacer trequartista, Rade Krunić a uomo su SMS, Sandro Tonali a togliere il fiato a Luis Alberto. E Theo fulminante come nelle giornate migliori.