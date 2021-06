Milan, l’appello di Hauge: “Tanti club interessati a me, ma voglio restare”

Jens Petter Hauge, esterno d'attacco del Milan, ha parlato della sua prima stagione rossonera e delle tante offerte ricevute

Jens Petter Hauge, esterno d'attacco del Milan, ha parlato della sua prima stagione rossonera e delle tante offerte ricevute. Queste le dichiarazioni rilasciate ad 'Eurosport Norway' e riportare da 'Tuttosport': "Il mio desiderio è giocare di più ed esprimermi al massimo. So che ci sono diverse squadre interessate a me, ma sto bene al Milan, sono felice di indossare questa maglia. Vedremo cosa succederà nel corso dell'estate. Per me giocare nel Milan, un club così importante e con tanti campioni, è un sogno che si avvera. Non potevo dire di no a un'opportunità del genere. È stata una stagione molto positiva, anche perché era la prima nel calcio italiano e dovevo imparare molte cose. Forse non ho giocato tanto quanto avrei voluto, ma ho avuto le mie opportunità".