Milan, la vittoria in un derby in Serie A manca dal 2016

Milan, si punta al successo nel derby: manca dal 2016

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan e i derby di campionato, una storia piuttosto complicata in epoca recente. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, ha ricordato come i rossoneri manchino l’appuntamento con la vittoria in una stracittadina di Serie A da tanto tempo. Più precisamente, dal 31 gennaio 2016. Quella sera il derby, che si giocava in casa del Milan allenato da Siniša Mihajlović, finì 3-0 per i rossoneri. Andarono a segno Alex, Carlos Bacca e M’Baye Niang. L’Inter, che sbagliò un calcio di rigore con Mauro Icardi (palo) sullo 0-1, era allenata da Roberto Mancini, che fu anche espulso durante la partita. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>