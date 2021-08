Milan, la storia di Florenzi alla Roma: nonna, gol al Barca e i saluti

Alessandro Florenzi sta per diventare un nuovo giocatore del Milan: i momenti salienti della sua avventura a Roma, fatta di alti e bassi.

Da qui in poi, comincia una seconda storia d'amore con la Roma , decisamente più fortunata della prima. Florenzi diventa un titolare inamovibile della squadra grazie a Rudi Garcia , il quale lo utilizzava anche nel ruolo di esterno d'attacco nel 4-3-3 . Tanti grandi partite coronate da alcuni momenti simbolici, tra tutti l'abbraccio alla nonna in tribuna dopo un gol realizzato al Cagliari nel 2014. Ma come dimenticare l'incredibile gol realizzato contro il Barcellona in Champions League ? Un tiro incredibile da metà campo che valse la nomina al premio Puskas per una delle tre reti più belle dell'anno. Florenzi , qualche giorno dopo quel gol, dichiarò: "Ho riprovato il tiro in allenamento e non ho neanche raggiunto la porta".

Il giocatore, non è mai riuscito a far decollare la propria carriera in maniera netta e definita. Ma come mai? Florenzi non ha mai avuto un ruolo ben definito sul rettangolo verde: è il classico calciatore che sa fare tutto, ma che non spicca in nessuna zona di campo in particolare. Da quando a Roma è arrivato Paulo Fonseca, il rapporto tra il club e il terzino si è un pò incrinato, al punto di lasciare la Capitale per trasferirsi a Parigi.