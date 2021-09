Milan, la sosta per provare insieme Ibrahimovic e Giroud

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud in coppia nel Milan? Il tecnico rossonero Stefano Pioli ci lavorerà a Milanello durante la pausa Nazionali

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud , in coppia, nell'attacco del Milan ? Tutto è possibile. Di quest'eventualità ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ibrahimovic, infatti, si è allenato ieri in gruppo e sta recuperando dall'operazione al ginocchio sinistro subita nello scorso mese di giugno. L'attaccante svedese sfrutterà questi giorni di allenamento a Milanello , che coincidono con la pausa Nazional i, per trovare una migliore condizione atletica.

E anche il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ne approfitterà per capire come fare interagire al meglio, sul campo, il rientrante Ibrahimovic con lo scalpitante Giroud. Il nuovo numero 9 si è presentato, infatti, al pubblico del Milan come meglio non avrebbe potuto: con una bella doppietta a 'San Siro' contro il Cagliari. Visti anche i buoni e ripetuti movimenti fatti in favore della squadra, difficile che Pioli possa o voglia rinunciare al francese.