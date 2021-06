Milan, la Nazionale dei rimpianti: Donnarumma e Locatelli in primis / News

Quanti rimpianti per il Milan. In Nazionale ci sono quattro giocatori cresciuti nel vivaio rossonero che adesso giocano altrove

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha dedicato uno spazio importante alla 'Nazionale dei rimpianti' del Milan. Contro la Svizzera, infatti, era difficile non notare la presenza di tre ex rossoneri, con un quarto che sarebbe entrato dopo pochi minuti. Con il senno di poi si può forse affermare che le scelte adottate sul mercato non furono esattamente brillantissime. La rassegna non può che iniziare con Gianluigi Donnarumma, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale con la maglia del Psg. Il suo passaggio non è ancora ufficiale, ma manca davvero pochissimo. Paolo Maldini e Frederic Massara non sono riusciti a trattenerlo nonostante un'offerta da 8 milioni di euro a stagione.

Diversa è la questione Manuel Locatelli. In quel momento la cessione è stata fortemente voluta perché non c'era fiducia nelle qualità del calciatore, venduto al Sassuolo per 12 milioni di euro. Una cifra che, considerando il suo valore attuale di 40 milioni di euro, è praticamente irrisoria. Il terzo moschettiere è Bryan Cristante, venduto alla tenera età di 19 anni al Benfica per 6 milioni di euro. Dopo un periodo di appannamento, Gian Piero Gasperini lo ha riportato nel calcio che conta. In questo momento sarebbe una sicuramente una buona alternativa a Franck Kessie e Ismael Bennacer.

Matteo Pessina, invece, non ha mai esordito con la maglia del Milan. Ceduto all'Atalanta nel 2017 nell'ambito dell'operazione Andrea Conti venne valutato 3 milioni di euro. Adesso vale quasi 10 volte di più ma, in questo caso, i rossoneri hanno comunque conservato una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita.