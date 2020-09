Milan, la difesa è da rivedere: mister Pioli è già al lavoro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prendere due gol, nella prima sgambata stagionale a Milanello contro il Novara, non è piaciuto a Stefano Pioli, tecnico del Milan.

Pioli a Milanello lavorerà anche sulla testa

Motivo per cui, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, nell’allenamento odierno a Milanello si scenderà in campo con l’obiettivo di crescere nella condizione, nella tenuta atletica ma anche nella concentrazione.

Ieri in campo i Primavera e Bennacer

Ieri, al centro sportivo rossonero, Pioli ha fatto svolgere una seduta di scarico in palestra per chi ha giocato. In campo, a fare un lavoro più sostenuto, con esercitazioni tattiche ed una partitella a campo ridotto, soltanto qualche calciatore del Milan Primavera ed Ismaël Bennacer.

Brahim Díaz, oggi prima volta a Milanello

Nella giornata di oggi, intanto, dovrebbe vedersi a Milanello anche il nuovo acquisto Brahim Díaz, che si recherà a Carnago (VA) dopo aver firmato il contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2021.

Domani sera, a ‘San Siro’, c’è Milan-Monza

Primo allenamento del talento spagnolo previsto per domani mattina, quando si seguirà lo stesso programma svolto il giorno di Milan-Novara anche per Milan-Monza delle ore 20:45 a 'San Siro'. Lavoro leggero in mattinata, poi il trasferimento allo stadio.