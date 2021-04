Milan, la costante: se va in svantaggio non la ribalta (quasi) mai

Quando il Milan va sotto fatica a ribaltare il risultato. Numero quasi impietosi per i rossoneri, che soltanto una volta sono riusciti nella rimonta

L'edizione odierna di 'Tuttosport' mette in evidenza una statistica non troppo positiva per il Milan. Quando la squadra di Stefano Pioli va in svantaggio, infatti, non riesce quasi mai a ribaltare il risultato. Un obiettivo portato a termine soltanto nel match contro la Fiorentina, quando Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu hanno portato il risultato al 2-3 dopo lo svantaggio per 2-1. Negli altri precedenti si è spesso vista la reazione della squadra, ma sono arrivati pochi punti: nello specifico cinque pareggi e cinque sconfitte.