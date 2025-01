Milan, la Champions League è fondamentale: ecco 80 milioni di motivi

La stagione del Milan si trova davanti al primo, e fondamentale, bivio. Domani sera, a San Siro, arriverà il Girona per una sfida di Champions League che, per i rossoneri, ha un solo risultato possibile: la vittoria. Il Diavolo deve conquistare 6 punti nelle prossime, e ultime, due match (contro Girona e Dinamo Zagabria ) della Coppa dalle Grandi Orecchie e sperare in un piazzamento fra i primi 8 posti in classifica per evitare gli insidiosi Play-Off europei.

80 milioni di motivi

Ma come mai la qualificazione in Champions è così importante? Ci sono ben 80 milioni di motivi per rispondere a questa domanda. Come analizzato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il Milan deve lottare per superare la prima fase di questa nuova forma di Champions League e poi deve risalire la china in campionato per concludere la stagione fra le prime quattro posizioni in classifica. Ormai, partecipare alla massima competizione europea porta troppi vantaggi, soprattutto economici, e la società rossonera lo sa molto bene.