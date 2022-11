Milan, Krunic l’equilibratore: Pioli lo sceglie nei momenti che contano

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si è soffermata sull'importanza di Rade Krunic in Milan-Salisburgo e non solo. Il bosniaco ha segnato il suo terzo gol in 101 presenze in maglia rossonera: non esattamente uno score da bomber navigato. Poco male, perché Rade è sempre l'uomo giusto al momento giusto. L'ex Empoli ha segnato la rete che, di fatto, ha svoltato definitivamente la partita dalla parte del Milan. Da quel momento in poi, infatti, Diavolo ha iniziato a fare quello che ha voluto, trovando altre due reti che hanno reso il risultato ancora più rotondo.

Krunic fedelissimo di Pioli

L'idea Rade Krunic è stata accolta come scelta a sorpresa, dal momento che Pioli ha spedito in panchina sia Charles De Ketelaere che Brahim Diaz per fargli spazio. E invece questa mossa non rappresenta affatto una novità. Krunic è l'equilibratore del gioco milanista e viene inserito spesso nei momenti che contano davvero. Non bisogna dimenticare il finale della scorsa stagione, nella quale il Milan si stava giocando scudetto con l'Inter. Le ultime uscite lo hanno visto sempre nella posizione di trequartista atipico, che si inserisce in attacco, ma dà una mano importante al centrocampo in fase difensiva. Quando serve lui c'è. E non tradisce mai. Ibrahimovic furioso: "Non devi parlare!". Ma con chi ce l'ha?