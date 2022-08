Milan, Kjaer torna in campo ed è già leader: “Siamo a buon punto”

Simon Kjaer, difensore del Milan, è tornato in campo a otto mesi di distanza dall’ultima volta nell'amichevole contro il Marsiglia

Carmelo Barillà

Simon Kjaer, difensore del Milan, è tornato in campo a otto mesi di distanza dall’ultima volta, nell'amichevole contro il Marsiglia. Il danese, sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, ha disputato uno spezzone nel finale della gara vinta 2-0 dai rossoneri al Vélodrome. Una liberazione per Kjaer, che ha vissuto un calvario lungo otto mesi per via della rottura dei legamenti nella partita di Genova a inizio dicembre e il relativo lungo stop. Il suo ritorno coincide con un Milan che, per la seconda partita consecutiva, non prende gol in amichevole. E per la miglior difesa della scorsa stagione, quello di Kjaer non è un ritorno da sottovalutare. Anzi.

Le parole di Kjaer

"Ho sofferto ed è stato un percorso molto lungo, ma ora sto bene", osserva il centrale danese ai canali ufficiali del Milan dopo il 2-0 rifilato al Marsiglia. "Poi la partita è sempre un’altra cosa, in questo momento mi serve giocare. Adesso c’è solo da crescere, con la squadra. Ho visto molto bene il gruppo, contro un avversario forte e di qualità come il Marsiglia. Una squadra che assomiglia a Verona e Atalanta, per come gioca a uomo. Il Milan sta bene fisicamente, è a buon punto: ci prepariamo per fare sempre uno step in più. Se non subiamo gol il merito è di tutti, non solo del nostro reparto. Perché la squadra nel pressing sta facendo un lavoro straordinario aiutando senz’altro anche noi difensori".

Il mini-tour rossonero in giro per l'Europa racconta di un gruppo che si presenterà alla Serie A con lo scudetto cucito sul petto e con intatta credibilità. Mentre Maldini e Massara approvano, in tribuna a Marsiglia al fianco dell’a.d. Gazidis, sapendo che il prossimo Milan sarà anche quello di Charles De Ketelaere. Probabilmente già a Vicenza tra cinque giorni, dove potrebbe esordire anche Origi. Il mercato non si ferma qui, ma il Milan piace già, sottolinea il CorSport. Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>