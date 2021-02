Milan, Kjaer k.o. in un terzo delle gare di campionato | Serie A News

Milan, quante assenze per Kjaer tra fine 2020 ed inizio 2021!

Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale danese del Milan, ha svolto ieri un controllo specializzato. Una risonanza per verificare le sue condizioni fisiche dopo il problema al retto femorale della coscia sinistra che lo aveva messo fuori causa nel derby di Coppa Italia contro l’Inter.

Il controllo, per Kjaer, è stato molto positivo ed il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato, al contempo, come ora il numero 24 del Milan procederà ad un lavoro individualizzato di ricondizionamento. La speranza è quella i tornare al più presto a disposizione di Stefano Pioli.

Il ‘Corsport‘ ha anche aggiunto che, con l’assenza di Milan-Crotone, Kjaer avrà ufficialmente saltato ben 7 gare su 21 di Serie A, praticamente un terzo del totale. Tra fine 2020 ed inizio 2021, infatti, il biondo difensore non ha giocato contro Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo, Lazio, Bologna e, per l’appunto, Crotone.

