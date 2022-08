Milan, visto che Kjaer? Ecco perché Elliott ha ‘stoppato’ Botman

Simon Kjaer, difensore del Milan, è tornato in campo bene, a Marsiglia, a 8 mesi dall'infortunio al ginocchio. Il Diavolo conta sul danese

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Simon Kjaer, difensore del Milan, una delle note più belle dell'amichevole vinta per 2-0 dal Diavolo sul campo dell'Olympique Marsiglia. Il centrale danese, classe 1989, è infatti tornato in campo, nel quarto d'ora finale del match, a distanza di otto mesi dalla rottura dei legamenti del ginocchio sinistro e dalla conseguente operazione.

Kjaer ha risposto molto bene sul campo, fugando qualsiasi nube di perplessità. Anche se reduce da un lungo e forzato periodo di inattività, è ancora un calciatore che può fare tanto per il Milan e dare tantissimo a questa squadra. Sia come leader nello spogliatoio, sia come comandante della retroguardia sul terreno di gioco. Con Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, compone un trio di difensori centrali da leccarsi i baffi.

Milan, che bel ritorno in campo di Kjaer!

Si attenua, dunque, tra i tifosi del Milan, con un Kjaer così, aver rinunciato a Sven Botman in questa calda estate di calciomercato. L'olandese, poi finito al Newcastle, per talento e prospettiva sarebbe stato da affiancare a Tomori e Kalulu, con Kjaer che, inevitabilmente, avrebbe perso posizioni e la possibilità di giocare con continuità. Ma non è tutto: evitando di comprare Botman, il club di Via Aldo Rossi ha anche risparmiato almeno 30 milioni di euro.

Il fondo Elliott, proprietario del club rossonero (almeno finché non sarà andato in porto il passaggio a RedBird) era ben consapevole dell'importanza di Kjaer nel Milan, secondo 'Tuttosport'. Non ha mai dimenticato come ci fosse l'ex Palermo e Roma in fase di recupero. Ecco perché non ha avallato l'iniziale piano di Paolo Maldini di investire su Botman. Ha preferito dare fiducia a Kjaer, con la speranza di essere ripagato in questa stagione.

Dimostrazione di stima, questa, che Kjaer già in Marsiglia-Milan 0-2 ha iniziato a ripagare. Il calciomercato estivo porterà, comunque, in dote al Diavolo un altro difensore. Uno, però, da svezzare e far crescere. Magari dallo stesso vichingo scandinavo. Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>