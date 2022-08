Calciomercato Milan – Rinnovi Tomori e Kalulu: ecco la situazione

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto di calciomercato , in casa Milan , su Fikayo Tomori e Pierre Kalulu . Premessa: i due difensori centrali rossoneri, tra gli artefici della conquista del 19° Scudetto , sono incedibili . Il quotidiano torinese ne parla in merito il rinnovo di contratto che entrambi i calciatori, assistiti dai loro agenti, stanno trattando con il club di Via Aldo Rossi.

Proseguono bene, per esempio, le contrattazioni tra Milan e Tomori per il rinnovo del contratto fino al 2027. Il ragazzo è felice in maglia rossonera e, pertanto, si sta lavorando per arrivare presto alla fumata bianca. Presumibilmente dopo la conclusione del calciomercato estivo. Idem per Kalulu, il cui dossier verrà ripreso in mano dal 1° settembre in avanti.