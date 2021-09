Milan, Kessie sulla via del rientro: da martedì in gruppo con la squadra

Franck Kessie è pronto a riprendersi il centrocampo del Milan. L'ivoriano tornerà a lavorare con la squadra alla ripresa degli allenamenti

E' stata un'estate strana quella di Franck Kessie. L'ivoriano, infatti, non ha preso parte alla preparazione con la squadra perché impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la sua nazionale. Al rientro a Milanello è poi arrivato l'infortunio al flessore che non gli ha permesso di giocare in campionato contro Sampdoria e Cagliari. Adesso, però, l'attesa è davvero finita. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' il 'Presidente' è ormai pronto al ritorno in campo. Nella giornata di martedì, alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da mister Stefano Pioli, Kessie tornerà a lavorare in gruppo. Accordo Milan-Cska per Castillejo: ecco cosa manca per il via libera