Mercato Milan – Castillejo, accordo con il CSKA: manca il sì del giocatore

Non è detta ancora l'ultima parola per la cessione di Samu Castillejo: in Russia mercato ancora aperto. Accordo Milan-CSKA Mosca

La sessione di calciomercato per il Milan si è chiusa con l'arrivo di Junior Messias. Un nome non proprio altisonante per la trequarti, che però ha impressionato molto Paolo Maldini e Massara, che lo hanno voluto fortemente. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, Andrea Conti e Samu Castillejo non sono riusciti a trovare un accordo con altri club. Ma non è ancora detta l'ultima parola, soprattutto per lo spagnolo. Secondo quanto riferisce il giornalista Ekrem Konur i rossoneri avrebbero già trovato l'accordo con il Cska Mosca per la cessione del giocatore. Ricordiamo, infatti, che il mercato in Russia è aperto fino al 7 settembre. Castillejo, però, non ha ancora deciso se accettare o meno la destinazione. Il tempo stringe, mancano soltanto due giorni per la scelta finale. Bennacer-Kessie-Tonali, trio Milan da scudetto: ecco come possono giocare insieme