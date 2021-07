Milan, Kessie sempre più Presidente: elezione vicina, fissato l’incontro

Il rinnovo di Kessie con il Milan non è in dubbio. C'è ancora un po' di distanza, ma già in settimana ci sarà l'incontro decisivo.

Stefano Bressi

La politica sui rinnovi in casa Milan è chiara e Franck Kessie non fa eccezione. Ma la politica del Milan non impone un tetto massimo standard, oltre il quale non andare, ma semplicemente una valutazione caso per caso. Ecco perché Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, può arrivare a guadagnare 7 milioni compresi i bonus. Ed ecco perché anche il rinnovo di Kessie non sarà un problema. L'ivoriano, impegnato a Tokyo per i giochi olimpici, ha giurato amore eterno al Milan. I tifosi sono scottati dal passato e nel calcio di "per sempre" se ne sono detti tanti. Il Milan però non ha nessuna intenzione di lasciarselo sfuggire. Ecco perché nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il procuratore del ragazzo.

L'importanza di Kessie è fuori discussione e il Milan lo sa. Il classe 1996 unisce la leadership e l'esperienza alla gioventù. La società è pronta a offrire un ingaggio importante e sa cosa vuole Kessie, come ha ricordato lui stesso. Di certo non può volere i milioni che altri club sono pronti a offrirgli, perché il Milan non può pareggiare quelle offerte. La linea del club è chiara anche in questo: niente aste. Né per Kessie, né per altri obiettivi. Ecco perché se alla fine Kessie rinnoverà, come ha lui stesso annunciato, sarà una grande dimostrazione di voler rimanere al Milan. Al contrario di altri big, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

I contatti proseguono costantemente sia col giocatore che con il suo procuratore. C'è un clima sereno e alla fine c'è la sensazione che ci si incontrerà a metà strada. Kessie chiede 7 milioni (quanto offrono gli altri), il Milan si è avvicinato, sempre facendo attenzione ai conti e al bilancio. L'idea è sempre quella di avere i conti a posto e una squadra forte, in grado di tornare con un percorso virtuoso a vincere. Se Kessie, come sembra, vorrà sposare questo progetto, rinnoverà anche a cifre più basse.

Nei prossimi giorni è previsto l'incontro chiave con il suo agente, ma comunque nulla potrà essere definito prima che Kessie non sarà tornato da Tokyo. Il Milan gli augura il meglio, ma allo stesso tempo spera che presto il "Presidente" possa tornare a Milanello. Anche perché meglio fa, più offerte gli arrivano. E il Milan non ha intenzione di andare oltre i 6 milioni con bonus. Dopo le parole, ora è il momento dei fatti. Kessie dovrà dimostrare di essere davvero intenzionato a restare "Presidente" per sempre.