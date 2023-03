Milan, dopo Kessié il vuoto: a centrocampo mancano gol e muscoli | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan , squadra che dopo l'addio in estate di Franck Kessié sta facendo grande fatica a centrocampo. Non tanto a causa dei calciatori titolari, vale a dire Bennacer e Tonali , ma quanto nei nuovi arrivati che, di fatto, sono ampiamente lontani dal rendimento in rossonero dell'ivoriano. Nonostante Kessié in questo periodo avesse raggiunto l'accordo con il Barcellona , il 'presidente' è stato determinante nella conquista dello scudetto grazie ai suoi sei gol in 31 presenze. Così come era stato determinante nella stagione precedente con i suoi 13 centri in 37 apparizioni. Dopo il suo addio, al Milan c'è il vuoto sia in termini realizzativi che di gioco.

Vranckx, Adli e Pobega, infatti, non sono dei titolari e soprattutto nell'ultimo periodo non hanno praticamente più visto il campo. Per l’ex Toro un gol in campionato in 13 presenze totali, di cui 6 da titolare, mentre il belga ha giocato una sola partita dal primo minuto, in Coppa Italia, e in Serie A è entrato 7 volte per 71’ minuti complessivi. Inoltre in Champions è stato escluso dalla lista sia nella fase a gironi che in quella a eliminazione diretta, cosa che è capitata esattamente ad Adli. Il francese ha anche l'aggravante di essere partito dal primo minuto in una sola occasione in questa stagione e mai in Coppa Italia. Tre calciatori che non fanno un Kessié, ma anche allargando il discorso su Bennacer e Tonali, anche loro due non rendono come l'ivoriano: solo due gol in campionato per l'italiano e uno per l'algerino. Zero realizzazioni, invece, per Krunic e Bakayoko in Serie A.