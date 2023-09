Milan, Kalulu ha una doppia chance per riprendersi il posto in squadra

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come questa sosta della Serie A per la prima pausa Nazionali stagionale sia molto importante per Pierre Kalulu, difensore del Milan classe 2000. Il ragazzo, infatti, è uscito per questioni anagrafiche dal giro dell'Under 21 della Francia ma non è stato convocato da Didier Deschamps, Commissario Tecnico dei 'Bleus', per la selezione maggiore. Pertanto, oggi, riprenderà ad allenarsi a Milanello con un grande obiettivo.