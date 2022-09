Milan, ha parlato Kalulu. Stop per Theo, i rientri di Origi e Rebic

Tanto spazio dedicato al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, mercoledì 21 settembre 2022. Nonostante, infatti, campionato e coppe siano in pausa per via degli impegni delle Nazionali, sono molte le notizie sui rossoneri di Stefano Pioli. Vediamo insieme, dunque, quelle più importanti finora pubblicate sul Diavolo sul nostro sito web, 'PianetaMilan.it'.