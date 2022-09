Quotidiani sportivi, le prime pagine: la crisi di Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter e Juventus. La 'rosea', in particolare, si domanda se nerazzurri e bianconeri siano ancora da Scudetto. I tre 'saggi' intervistati, ovvero Arrigo Sacchi, Dino Zoff e Claudio Ranieri suggeriscono delle soluzioni per ovviare alle problematiche da risolvere nelle squadre di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Il primo pensa ad un bel turnover oltre al ritorno di Romelu Lukaku per i prossimi match; il secondo, invece, è di nuovo ai ferri corti con Leonardo Bonucci. Intervista esclusiva, poi, con Pierre Kalulu, difensore del Milan, che parla della sua crescita personale, di Paolo Maldini, Stefano Pioli ed anche Zlatan Ibrahimović. Un ex rossonero, invece, Gianluigi Lentini esalta Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, rivedendosi in certi suoi movimenti sul terreno di gioco. Chiosa con le giuste celebrazioni per Atalanta e Udinese, rivelazioni ai vertici della classifica di Serie A.