Milan, Kalulu pronto ad essere il jolly di Pioli per il reparto difensivo

Pierre Kalulu rimane al Milan e sarà un jolly importante per Stefano Pioli: il francese sarà schierabile sia da terzino che da centrale

Riccardo Varotto

Pierre Kalulu è pronto a rimanere al Milan per crescere ancora e scalare le gerarchie di Stefano Pioli. Durante la scorsa stagione, il difensore francese ha collezionato ben 13 presenze, collezionando anche una rete nel 2-2 di Marassi contro il Genoa. Arrivato al Diavolo come svincolato dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con il Lione, il classe 2000 ha mostrato una buona personalità alla prima esperienza in Serie A.

In questa sessione estiva di calciomercato, si era parlato anche della possibilità di una suapartenza in prestito per giocare con continuità. La dirigenza ha però ritenuto opportuno che il giocatore rimanesse a Milano per fungere da tappabuchi in difesa, dato che Kalulu può giocare sia da difensore centrale che da terzino. Un bella dose di fiducia per il ragazzo, il quale dovrà farsi trovare pronto in qualsiasi momento, anche in competizioni importanti come la Champions League.

Non a caso, l'edizione odierna di Tuttosport parla di Kalulu come un autentico jolly per il Milan di Pioli. Con l'arrivo di Alessandro Florenzi, è molto probabile che il francese venga utilizzato come riserva di Simon Kjaer e Fikayo Tomori piuttosto che di Davide Calabria. Nonostante ciò, non è da escludere qualche presenza come terzino destro, magari anche a partita in corso, specialmente in quei momenti nei quali Florenzi sarà in campo schierato come esterno alto.