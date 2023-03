Milan, senza Kalulu Pioli orientato a tornare al vecchio e caro 4-2-3-1

La speranza che nutrono a Milanello è quella di recuperare il difensore per il match di ritorno, al 'Maradona', contro il Napoli prevista per il 18 aprile. Un'eventuale forzatura dei tempi dipenderà molto anche dal risultato della gara d'andata che si svolgerà a San Siro (già venduti 40mila biglietti, si va verso il sold out). L'assenza di Kalulu è pesante perché il giocatore può giocare sia nel ruolo di difensore centrale che terzino destro in una difesa a quattro, così come può essere impiegato nel braccetto di destra di una difesa a tre. Considerata la sua assenza, Pioli potrebbe tornare a schierare la sua squadra con il 4-2-3-1 con il ritorno di Calabria sulla destra e uno tra Kjaer e Thiaw da affiancare a Tomori. Calciomercato Milan - In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David.