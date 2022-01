Milan, Kalulu non è più solo una riserva: si fa valere in due ruoli

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha approfittato delle assenze di Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli per confermarsi come una rivelazione

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Pierre Kalulu, difensore del Milan che, arrivato in sordina nella passata stagione, si è ritagliato via via uno spazio sempre più importante con i rossoneri di Stefano Pioli. E, ad oggi, il classe 2000, non è più soltanto una riserva, bensì è un titolare aggiunto del Diavolo.

Un giocatore che, secondo il quotidiano torinese, sta facendo venire dei seri dubbi anche a Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri. I quali, in questo calciomercato invernale, stanno cercando un difensore centrale che possa sopperire all'assenza dell'infortunato Simon Kjær.

Per poi scoprire, ad ogni modo, che con Kalulu il Milan un centrale forte, pronto all'uso, bravo al punto tale da non far sentire neanche l'assenza di Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli, ce l'aveva già in casa. Arrivato per soli 480mila euro dall'Olympique Lione, con cui non aveva mai giocato in Prima Squadra in Ligue 1, Kalulu si è fatto subito apprezzare per qualità e duttilità.

Pioli lo preferisce difensore centrale, ma lui sa fare, molto bene, anche il terzino. Ottimo a destra, non male neanche a sinistra. Kalulu difende e spinge per il Milan se gioca sulla fascia, guida da giovane leader la retroguardia se chiamato, al contrario, a disimpegnarsi al centro. E sa anche marcare stretto il proprio avversario, prediligendo il gioco d'anticipo e in velocità.

Con il Diavolo che, a destra, è ben coperto con Davide Calabria (che presto tornerà in gruppo, una volta recuperato dal CoVid) e l'ottimo Alessandro Florenzi di questa fase della stagione, Kalulu, molto probabilmente, tornerà ancora molte volte utile ai rossoneri schierato in posizione centrale. Con la speranza che, con lui, il Milan abbia trovato un nuovo Tomori. Manchester City su Theo Hernández! Ecco chi offre in cambio al Milan >>>