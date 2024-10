Kalulu brilla alla Juventus: cessione sbagliata per il Milan?

I rossoneri hanno ceduto Kalulu in prestito oneroso per 3 milioni di euro, fissando un diritto di riscatto a 14 milioni. Cifre considerate irrisorie dal mondo rossonero. Se il difensore continuerà a brillare, i bianconeri non avranno difficoltà a esercitare quel diritto. La Gazzetta dello Sport riporta oggi: "Protagonista a sorpresa. Kalulu conquista tutti e vola verso il riscatto" . Dopo l’infortunio di Bremer , Kalulu è diventato un elemento fondamentale per Thiago Motta , confermando così il suo talento.

Il Milan ora si trova a dover fare i conti con una scelta discutibile. Mentre Kalulu, lontano da Milanello, continua a emergere come uno dei migliori giovani difensori del panorama calcistico. Un'occasione persa che potrebbe rivelarsi costosa in futuro per il club rossonero, che resta a guardare un ex giocatore crescere e affermarsi in un altro club. LEGGI ANCHE: Milan, colpo di calciomercato in attacco: è un vecchio cuore rossonero >>>