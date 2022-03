Milan, anche Kalulu si è iscritto alla cooperativa rossonera del gol

Pierre Kalulu, difensore del Milan, è diventato il 16° marcatore stagionale del Diavolo con il gol segnato contro l'Empoli. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli che, grazie ad un gol di Pierre Kalulu, sabato scorso ha battuto l'Empoli per 1-0 a 'San Siro'. Una vera e propria cooperativa del gol, quella di Pioli, visto che grazie alla rete di Kalulu, il Milan ha mandato in rete ben 16 giocatori diversi nell'attuale stagione di Serie A.

Un numero che fa capire come il Milan, a differenza, magari, di come poteva essere due anni fa, non è più dipendente da Zlatan Ibrahimović. Ora manca soltanto una vittoria di un prestigio, un trofeo, affinché la squadra rossonera possa consacrarsi. La classifica marcatori del Diavolo in campionato è guidata, ad ogni modo, dallo stesso Ibra, che ha segnato 8 reti. Ma che è a secco dal 9 gennaio (Venezia-Milan 0-3).

Pari merito con lo svedese troviamo Olivier Giroud (che ha scoperto, finalmente, la gioia del gol anche lontano da 'San Siro') e Rafael Leão. Dietro i tre attaccanti rossoneri, il primo centrocampista, Franck Kessié (5 reti). Sono 4, invece, le reti di Junior Messias, così come quelle di Theo Hernández (il terzino sinistro francese, però, aggiunge ben 6 assist, soltanto in campionato).

Fermo a quota 3 troviamo Brahim Díaz (non va in rete da Spezia-Milan 1-2 del 25 settembre 2021), quindi, a 2, ecco Sandro Tonali, Ante Rebić e Davide Calabria. Un gol per il Milan, oltre al già citato Kalulu, per Daniel Maldini, Ismaël Bennacer, Alessio Romagnoli, Alexis Saelemaekers e Alessandro Florenzi. Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>

