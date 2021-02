Milan k.o., il lato positivo: ora c’è meno pressione | Serie A News

Milan, a fari spenti si può lavorare meglio

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Sconfitto, male, a La Spezia e superato al primo posto in Serie A dall’Inter, il Diavolo, adesso, è chiamato a ripartire subito per non vanificare quanto di buono fatto in questa stagione.

La ‘rosea‘ ha analizzato i vari aspetti che hanno portato all’avvicendamento al vertice del campionato ed approfondito anche quello relativo alla possibilità che il Milan, per tanti mesi considerato primo un po’ a caso, ora avrà per uscire dai riflettori e di poter continuare la sua stagione senza troppe pressioni.

Non sempre, infatti, la luce della ribalta fa bene, soprattutto per una squadra che non era partita con l’intenzione di vincere lo Scudetto. È il lato positivo di una giornata di campionato che ha visto complicarsi il cammino del Milan. Ora spetterà a Pioli tenere la barra dritta e rimettere in carreggiata la squadra. Già a partire dalla trasferta di Belgrado in Europa League.

Bisogna evitare contraccolpi psicologici: non essere più pressati dalle tante aspettative potrebbe, perché no, persino rivelarsi un vantaggio. In particolare per quei giocatori alla ricerca della forma migliore. Ripartire in fretta, però, è un obbligo, perché la zona Champions è affollata e le squadre sono molto combattive.