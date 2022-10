Milan, serve una reazione: contro la Juventus torna Theo Hernández

Theo Hernández, difensore del Milan, ieri si è allenato in gruppo. È dunque recuperato per la sfida di domani pomeriggio a 'San Siro'

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come ieri Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, sia tornato ad allenarsi in gruppo, a Milanello, agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Un recupero importante in vista della sfida di domani pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro' contro la Juventus. Una partita valevole per la 9^ giornata della Serie A 2022-2023.

Un rientro di un certo spessore per il Milan, quello di Theo Hernández. Non soltanto per il valore assoluto del calciatore, ma anche per le certezze che potrà dare al resto dei compagni di squadra. Anche visto com'è naufragato, in occasione della sconfitta (0-3) in casa del Chelsea mercoledì sera in Champions League, il frastornato Fodé Ballo-Touré.

Con Theo Hernández a disposizione, il Milan recupera una delle fonti primarie del suo gioco. Sia per come si muove il numero 19 in campo, sia per come può essere gestito il giro palla basso del Diavolo. Theo ha guardato la partita di Londra da casa e, come tutto il Milan, avrà una grande voglia di reagire subito dinanzi quest'ultimo, pesante k.o. in campo europeo.

In Milan-Juventus, i rossoneri potranno tornare a sviluppare azioni importanti sull'asse di sinistra, quello di Theo Hernández e Rafael Leão: i due, ormai, si conoscono a memoria. Uno legge i movimenti dell'altro, dandogli supporto in fase offensiva o creandogli spazio per gli inserimenti.

Reagire subito, per il Milan, sarà importante: farlo in un 'San Siro' che si preannuncia tutto esaurito per la sfida contro gli storici rivali bianconeri, ancora di più. Con Theo in campo, la missione potrebbe certamente risultare un po' più facile del previsto. Milan, piena fiducia in De Ketelaere: le ultime news sul belga >>>