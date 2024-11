Milan-Juventus, Weah nello stadio dove il padre ha scritto la storia

Sabato, contro il Milan, viste le assenze di Dusan Vlahovic , Nico Gonzalez ed Arek Milik , Tim Weah ed Yildiz sono in ballottaggio per il posto da centravanti . Nelle ultime partite giocate con la Juventus, l'ex Lille ha segnato 3 gol e fornito un assist . Weah, sabato, potrebbe giocare al Meazza da numero 9, lo stesso numero che suo padre George indossava al Milan, squadra con la quale l'ex attaccante liberiano ha scritto pagine di storia rossonera.

Per la famiglia Weah, vedere Tim titolare a San Siro contro il Milan potrebbe essere un'emozione unica, una specie di passaggio di consegne. Thiago Motta non ha ancora preso una decisione, visto che vuole capire prima come stanno i suoi giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali.