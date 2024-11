Reijnders e Koopmeiners: duello olandese in Milan-Juventus

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Koopmeiners , arrivato alla Juventus dopo 3 anni all'Atalanta, è il centrocampista totale che Thiago Motta ha voluto a tutti i costi, per la sua versatilità e la sua capacità di dettare il gioco. Dopo un inizio di stagione non proprio splendente, il centrocampista bianconero ha già fatto vedere il suo amore con la nazionale, segnando il suo primo gol stagionale.

In Serie A, invece, cerca ancora la rete, ma non manca di essere decisivo in fase di costruzione, come dimostrano i suoi 13 assist. Reijnders, al contrario di Koopmeiners, si sta affermando come uno dei centrocampisti più completi in tutta Europa. Dopo un inizio esplosivo con il Milan, ha continuato a segnare e a brillare in Champions League, contribuendo al gioco di squadra senza mai tirarsi indietro in difesa.