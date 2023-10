Milan-Juventus, sfida anche tra proprietà: differenze e similitudini

Milan-Juventus, stessi obiettivi

La Juventus è in mano a John, che guida un grande gruppo industriale e finanziario come Exor che ha moltiplicato il valore di quest'ultimo in pochissimo tempo. Insomma, se RedBird ha una visione del Milan come quella di un’azienda che deve stare in piedi da sola, quella di Exor non è molto differente. Le declinazioni affettive possono essere differenti, l’obiettivo gestionale in fondo no. Nel 2023 il calcio è un business troppo costoso per essere finanziato ad libitum.