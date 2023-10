Probabile formazione Milan: contro la Juventus dubbi a centrocampo

Il Milan si prepara per la ripartenza della Serie A. I rossoneri ospiteranno domenica sera a San Siro la Juventus di Allegri . Una partita importante per il campionato: vincere vorrebbe dire guadagnare ulteriori punti sui bianconeri. La squadra di Pioli arriva a questa sfida con molti dubbi di formazione. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Milan .

Milan, dubbi di formazione

Ieri, si legge, a Milanello erano presenti tutti i nazionali, compresi Pulisic, Musah e Thiaw. Yunus dovrebbe prendere il posto di Ruben Loftus-Cheek, che ieri ha svolto una parte di allenamento in gruppo e una seconda parte in forma personalizzata: il giocatore, clinicamente guarito, non sarebbe ancora del tutto al top. Per l’ex Chelsea è ipotizzabile una panchina domenica sera e una maglia da titolare mercoledì, a Parigi, contro il Paris Saint-Germain. Anche Rade Krunic e Pierre Kalulu hanno alzato ulteriormente il livello della loro condizione e così, come Loftus-Cheek, viaggiano verso la convocazione, ma dovrebbero partire anch'essi dalla panchina.