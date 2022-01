Milan-Juventus, Pioli non ha mai battuto Allegri | Serie A News

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Juventus, si presenta al confronto con Massimiliano Allegri con 4 pareggi e ben 14 sconfitte all'attivo

'Tuttosport' oggi in edicola, alla vigilia di Milan-Juventus , ha ricordato un dato che riguarda Stefano Pioli , tecnico rossonero, atteso dal confronto con il collega Massimiliano Allegri . In 18 confronti diretti tra i due, infatti, Pioli ha collezionato 4 pareggi e ben 14 sconfitte contro Allegri.

Mai, nemmeno una volta, in tutte le esperienze che ha avuto prima di arrivare al Milan e con i rossoneri compresi, Pioli ha conquistato i tre punti contro Allegri. Come Pioli anche Siniša Mihajlović (3 pareggi e 12 vittorie in 15 partite) e Rolando Maran (2 pareggi e 12 sconfitte in 14 partite).