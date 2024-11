Ordine: "Milan-Juventus è il giudizio universale per il Diavolo"

"Si scrive Milan-Juve, unica sfida storica approdata a una finale di Champions league, ma si legge giudizio universale. In particolare per il Milan in grave ritardo di classifica (a dispetto della partita in meno da recuperare a febbraio) e soprattutto inseguito dalla fama di squadra inaffidabile e incostante. Capace di esaltarsi nel derby per poi cadere mestamente a Firenze (con due rigori falliti). Pronta a rialzare la testa nella tana del Real Madrid campione d'Europa in carica per poi disunirsi contro il Cagliari quattro giorni dopo. Di fatto, visto il distacco dalla vetta (8 punti), e data una furtiva occhiata al calendario, comincia per il Milan una sorta di girone da dentro o fuori".