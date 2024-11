Il Milan, adesso, vive un momento in cui ha bisogno di equilibrio e, pertanto, Loftus-Cheek (così come Yunus Musah ) potrebbe avere più chance di mettersi in mostra nell'undici titolare. Con l'auspicio che, già da Milan-Juventus, RLC possa tornare a far sognare i tifosi rossoneri.

Fin qui ha fatto fatica. Il ritorno al 4-3-3 potrebbe favorirlo

Nel 4-2-4, come spalla di Youssouf Fofana o Tijjani Reijnders, ha fatto fatica a reggere i ritmi in mezzo al campo. Nel caso in cui si dovesse tornare al 4-3-3 in linea, allora potrebbe ritrovare situazioni più inclini alle sue caratteristiche. Da oggi Fonseca entrerà nel vivo della preparazione della partita contro la Juventus. Il fatto che Loftus-Cheek sia rimasto a Milanello durante la sosta Nazionali potrebbe favorirlo per iniziare il match da titolare: saprà ripagare la fiducia del mister?