Milan-Juventus, Leao studia da CR7: ‘derby’ a San Siro | Serie A News

Milan-Juventus, Leao tra i più attesi del big match di ‘San Siro’

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Rafael Leao, attaccante rossonero, è il protagonista dell’approfondimento di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Il giovane centravanti portoghese, infatti, è reduce dalla prodezza segnata domenica pomeriggio sul campo del Benevento. Dopo il gol, ha esultato ricordando come, questo, sia il tempo del Milan.

Ed in effetti, va detto, Leao sta dando una grande mano al Milan nel compiere la scalata verso i più alti obiettivi stagionali. Gol da record sul campo del Sassuolo, il più veloce della storia della Serie A, poi la gemma al ‘Vigorito‘ che, sicuramente, avrà reso fiero di uno dei suoi allievi più promettenti anche Zlatan Ibrahimović.

Leao, nonostante i 21 anni di età e le tante ‘pause’, che, spesso, ne contraddistinguono il gioco, possiede lampi da fuoriclasse vero. Tra l’altro, ha ricordato il quotidiano torinese, il DNA è quello dello Sporting Lisbona. Nel vivaio di quel club, come si ricorderà, è cresciuto anche Cristiano Ronaldo, idolo e connazionale del numero 17 del Milan.

Leao e CR7 si ritroveranno di fronte, domani sera, in occasione di Milan-Juventus a ‘San Siro‘. Aria di derby, pertanto, per il giovane centravanti del Diavolo, che punta a superare il ‘maestro’ per dimostrare a tutti come ci si sia realmente avviati sulla strada della sua esplosione definitiva.

I 24 milioni di euro investiti dal Milan per strapparlo al Lille ora sembrano già ripagati. Attualmente, infatti, Leao vale tra i 40 ed i 45 milioni di euro. Anche se, va detto, il club di Via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di privarsene: in estate aveva già detto di no al Wolverhampton, che avrebbe voluto sostituire con lui un altro portoghese, Diogo Jota, ceduto al Liverpool. Calciomercato Milan, Simakan ad un passo. Per i dettagli, vai alla news >>>