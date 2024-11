Milan-Juventus, Kalulu contro il suo passato. Sul riscatto …

I tifosi del Milan non sono tanto felici. Alla Juve, Kalulu è tornato ad essere il difensore dello Scudetto di Pioli : veloce, efficace nelle marcature e pericoloso in fase offensiva. Un rimpianto per la squadra rossonera, che proprio in difesa sta riscontrando le difficoltà più grandi .

La Juve ha la miglior difesa in Serie A e Kalulu si è subito integrato nel gioco di Thiago Motta. Dopo le prime partite, in cui ha giocato solo spezzoni, è diventato titolare della formazione bianconera. Il francese, in campionato, è primo per passaggi a partita (78,1) e quarto per precisione (94,2%) ed ha una media di dribbling subiti a partita pari a 0,1.