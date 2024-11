Milan-Juventus story: George Weah e le sue sfide ai bianconeri

Sabato andrà in scena il big match tra Milan e Juventus. George Weah, ex rossonero, è stato protagonista delle sfide contro i bianconeri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, George Weah affrontò la Juve anche prima di approdare in Italia. Era la stagione 1992/93, Weah giocava per il PSG che si trovò di fronte la Juventus in occasione della semifinale della Coppa UEFA. All'andata, i bianconeri vinsero 2-1 e l'ex attaccante liberiano segnò il gol per i francesi. La gara di ritorno, a Parigi, fu decisa da un gol di Roberto Baggio.