La sosta gli è servita per rimettersi in sesto ed è pronto per tornare in campo. Probabilmente, ha commentato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in Milan-Juventus Gabbia farà coppia in difesa con Fikayo Tomori. Con il centrale nativo di Busto Arsizio (VA) in campo, i risultati e le prestazioni del Diavolo in Serie A migliorano e in maniera sensibile. Nelle 4 partite giocate dal centrale italiano, i rossoneri hanno vinto in 3 occasioni (Venezia, Inter con tanto di gol decisivo e Lecce) e perso solo in Fiorentina-Milan del 6 ottobre.