Fonseca, per il quotidiano sportivo nazionale, in vista di Milan-Juventus ha in mente di cambiare molto, in ogni reparto. L'infortunio di Dušan Vlahović, che porterà la Juve a schierare un 'falso nueve' come Kenan Yıldız o Timothy Weah, non renderà più necessario l'utilizzo della forza fisica di Strahinja Pavlović. Giocherà sicuramente titolare Fikayo Tomori, il più rapido del pacchetto di difensori centrali. Per l'altra maglia, ballottaggio tra Malick Thiaw e Matteo Gabbia.

Ecco come il tecnico ha preparato la sfida — Poi, per Milan-Juventus Fonseca pensa ad irrobustire un po' di più il centrocampo, con un 4-2-3-1 che può diventare anche 4-3-3. La chiave sarà l'utilizzo, da titolare, di Ruben Loftus-Cheek. Un po' trequartista tattico, un po' mezzala destra (con Youssouf Fofana centrale e Tijjani Reijnders mezzala sinistra). Sarà lui, l'inglese ex Chelsea, il jolly offensivo del Diavolo per scardinare l'arcigna retroguardia bianconera che, al contempo, può anche assicurare protezione a una difesa battuta troppo spesso.

In attacco, è possibile secondo 'La Gazzetta dello Sport' che giochi titolare Álvaro Morata e il più vicino possibile alla porta. L'attaccante spagnolo va alla caccia del terzo gol in campionato dopo quelli segnati, sempre a 'San Siro', ad agosto contro il Torino e a settembre contro il Lecce. In uno stadio che si preannuncia 'sold out', la visita della sua ex squadra sarebbe davvero una bella occasione per tornare ad esultare.